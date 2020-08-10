Обстановка в Хабаровске на 10 августа 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 10 августа, в Хабаровске возможен небольшой дождь, ночью +17 +19, днем +24 +26, ветер юго- восточный 5-10 м/с. На юге края местами небольшие дожди, ночью +14 +20, днем +23 +28, восточный, юго- восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами дожди и ливни, ночью +9 +17, днем +16 +27, восточный, юго- восточный 5-11 м/с. На севере региона без осадков, ночью +10 +15, днем +17 +25, ветер восточный, юго-восточный 5-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, Общее число зараженных коронавирусом составляет 8469. Из них излечились 5911, скончались 73, остальные получают лечение.