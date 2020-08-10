Суд в ЕАО признал увольнение следователя незаконным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в ЕАО признал увольнение следователя незаконным. Разбирательство началось по иску работника, который намеревался отстоять восстановление на службе, признания незаконным приказа об увольнении и взыскания денежного довольствия за время вынужденного прогула.

- Заявительница работала в должности следователя одного из подразделений органа предварительного расследования с 2018 года. Ее уволили согласно приказу руководителя в связи с нарушением Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и совершением дисциплинарного проступка, порочащего честь сотрудника следственного органа, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде доказали, что следователь не совершала порочащий проступок, а процедура привлечения к дисциплинарной ответственности нарушена. Установили, что уволили заявительницу с нарушением сроков привлечения к дисциплинарной ответственности. В итоге женщин восстановили на службе и взыскали в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула.