Обстановка в Хабаровске 10 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По состоянию на утро 10 августа 2020 года, в Хабаровске нет отключений ни горячей, ни холодной воды. В городе не работают 100 лифтов. За минувши сутки в городе с улиц вывезли 56 кубометров мусора, произошло 25 дорожных аварий, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 739 раз.

- Дорожные работы сегодня планируют провести на улицах: Карла Маркса, Краснореченская, Нагорная, Южная, Радищева, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 улицы Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на проезде от Демьяна Бедного до Лазо и на переулке Трубный. Водителей и пешеходов просят заранее продумывать маршруты, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе общее число зараженных коронавирусом составляет 6539.

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