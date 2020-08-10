Экс-губернатор Хабаровского края наконец-то встретился с адвокатом Фото: Правительство Хабаровского края

Члены ОНК Москвы посетили Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». На этот раз они вернулись с хорошими новостями. Сергея Фургала с их слов буквально завалили едой. Бывший глава региона просит неравнодушных жителей пока не присылать продукты, потому что он просто не сможет их съесть.

- До сих пор он не получил ни одного письма, ни одной телеграммы. Также ему не передают книги и иконы, которые присылают ему жители России. На прошлой неделе произошло чудо, к нему наконец-то пришел адвокат, - рассказывает Ева Меркачева.

Среди хороших новостей, озвученных членами ОНК Москвы, новость о том, что Сергей Иванович получил все денежные переводы и очень удивился и обрадовался одновременно. Он очень хочет знать, что происходит в Хабаровском крае, но пока пребывает в информационном вакууме. Во время последней встречи он был в хорошем настроении и рассказал, что за его безопасностью в СИЗО следят и общаются с ним вежливо.