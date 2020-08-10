Хабаровских студентов отправили на военные сборы Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Хабаровских студентов отправили на военные сборы. Учения проходят на базе воинских частей железнодорожных войск Восточного военного округа. Среди молодежи в основном учащиеся военного учебного центра Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

- У ребят будет почти месяц подготовки. Им предстоит показать свои знания и навыки при сдаче комплексного экзамена. В начале курса студенты в торжественной обстановке примут Военную присягу, - прокомментировали в пресс- службе Восточного военного округа.

Студенты после курса обучения и сдачи экзамена в учебном центре получат звания лейтенантов запаса. Также у молодежи будет возможность пройти военную службу в соединениях и воинских частях железнодорожных войск Восточного военного округа.