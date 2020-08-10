В Хабаровске из офиса вынесли ноутбук и технику на 80 тысяч рублей Фото: Тимур ХАНОВ

В Хабаровске из офиса вынесли ноутбук и технику на 80 тысяч рублей. В полицию за помощью обратился представитель коммерческой компании. Он рассказал, что в помещение проник неизвестный и вынес имущество. По предварительной информации, офис находился в торговом центре и от других помещений был отделен стеклянными панелями.

- Злоумышленник кроме ноутбука вынес платежный терминал и компьютерную мышь. Прибывший на место эксперт-криминалист следов взлома двери не обнаружил. По версии следствия, злоумышленник перелез через стеклянные ограждения и украл имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Найти подозреваемого смогли с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос. Похищенный ноутбук нашли в квартире фигуранта, от остального он избавился. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».