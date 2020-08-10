Обстановка с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 10 августа 2020 года: лечатся 145 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 10 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечатся 268 человек. Коронавирус подтвержден у 145 пациентов. За минувшие сутки по выздоровлению никого не выписали, госпитализировали одного человека. В реанимационном отделении находится семь пациентов.

- На сегодняшний день подозревают коронавирус у шести пациентов. Также лечение получают 117 человек с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки госпитализировали 10 пациентов с пневмонией, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 106 пациентов с COVID-19. При этом 12 из них - это дети. Выписали трех человек. Жителей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте дезинфицировать свои гаджеты, проветривать помещения и чаще мыть руки.