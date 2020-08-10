Жители «Красной речки» в Хабаровске начали получать чистую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Красной речки в Хабаровске начали получать чистую воду. Пусконаладочные работы на водоводе закончили накануне. Ранее сообщалось, что в мэрии коммунальщикам поставили еще одну масштабную задачу - обеспечить качественным ресурсом и жителей частного сектора Красной речки - протянуть коммуникации и установить водоразборные колонки.

- На сегодняшний день есть семь точек для подключения индивидуальных домовладений. Специалисты пока разрабатывают проектно-сметную документацию по обустройству разводящих водопроводных сетей. Впереди работы по прокладке порядка двух километров коммуникаций. Начать работы собираются в 2021 году, - рассказали в городской администрации.

Сначала установят водоразборные колонки для жителей улиц: Украинская, Урожайная, Тагильская, Автобусная (от дома №92 до дома №60), а также на проездах Украинский и Тагильский и на переулке Тагильский. Они будут доступны сотне краснореченцев.