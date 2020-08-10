В Хабаровском крае три человека заразились клещевым энцефалитом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае три человека заразились клещевым энцефалитом. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора по состоянию на 5 августа 2020 года. Один из пациентов находится в Комсомольске-на-Амуре, еще два человека в Николаевском районе. Среди заболевших двое взрослых, один ребенок 14 лет.

- По данным оперативного мониторинга, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в больницы края обратились пять тысяч 350 человек. Из них чуть больше двух тысяч человек - это дети. Это на 15,6 процента и два процента соответственно ниже аналогичного периода 2019 года, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в крае проводили акарицидные обработки мест массового пребывания населения. В целом обработали территории общей площадью 1941,99 гектара при плане в 1 731,8 гектара.

Жителям края напоминают, что в случае присасывания клеща надо обращаться в больницу по месту жительства. Там насекомое извлекут и примут меры по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.