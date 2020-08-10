В ЕАО у сельчанина в огороде нашли запрещенную траву Фото: Олег ЗОЛОТО

В Еврейской автономии домовладельцу придется отвечать за культивацию конопли. Наркосодержащую траву мужчина выращивал на своем участке. Полицейским он сообщил, что случайно заметил растение, но решил его не уничтожать. В будущем мужчина планировал употребить коноплю лично.

- Нарушение выявили во время профилактического рейда «Мак- 2020» в поселке Дежнево. На участке нашли в общей сложности 27 кустов конопли с признаками культивации, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Найденные растения отдали на экспертизу. По итогам исследования правоохранители примут процессуальное решение. Между тем жителям области напоминают - за незаконное культивирование наркосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, не нарушайте закон, не занимайтесь противоправной деятельностью, следите за тем, что растет на ваших участках.