В порт Миншань в Китае пришло первое судно с грузом из Хабаровска

Порт Миншань в Китае пришло первое судно с грузом из Хабаровска Фото: Александр КОЦ

Из Хабаровска в порт Миншань в провинции Хэйлунцзян 16 июля прибыло 39 контейнеров, в которых доставили в общей сложности 876 тонн российской муки. Об этом сообщили в Управлении речной безопасности провинции Хэйлунцзян.

Напомним, речной порт Миншань находится напротив пункта пропуска Амурзет в Еврейской автономии. Товар сюда доставили на китайском речном буксире-толкаче «Цзяюйто-293» с двумя баржами, груженными контейнерами с российской мукой. Загружали товар в порту Хабаровска.

Отметим также, что это первое судно, которое доставило груз из России в Китай с начала навигации 2020 года на Амуре. Мало того, это первое судно, на котором привезли груз на пункт пропуска Миншань (Лобэй). На сопредельной территории принимают необходимые меры безопасности в связи с неблагополучной обстановкой по коронавирусу - дезинфицируют суда, упрощают документооборот для таможенного и административного оформления, ограничивают прямые контакты с российскими транспортниками, или работниками речных портов.