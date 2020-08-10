В Хабаровском крае из-за опасной болезни уничтожили почти две тысячи свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае из-за опасной болезни уничтожили почти две тысячи свиней. Напомним, в Хабаровском и Вяземском районах выявили случаи заболевания животных африканской чумой свиней. На выходных изъяли 184 животных в Вяземском, селах Бычиха, Новотроицкое и Осиновая Речка.

- Свиней ликвидировали, а останки, по санитарным правилам, сожгли до золы. Во дворах, где содержались свиньи, идет демонтаж перегородок и полов в сараях. Эти элементы также сожгут, как и инвентарь с кормом, - уточнили в управлении ветеринарии правительства края.

Напомним, африканская чума свиней угрожает только свиньям и диким кабанам. Человек не может ею заразиться. По правилам, в случае заболевания животных уничтожают все поголовье. Из-за выявленных случаев в Хабаровском и Вяземском районах действует режим ЧС: с 5 августа - в границах села Бычиха, с 6 августа - в границах села Кукелево и в Вяземском. Также 7 августа вирус АЧС обнаружили в хозяйствах сел Новотроицкое и Лермонтовка.