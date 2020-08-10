В Комсомольске-на-Амуре в ночь на 11 августа перекроют движение на двух улицах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске -на- Амуре в ночь на 11 августа 2020 года перекроют движение на двух улицах. Временные неудобства связаны с дорожными работами на железнодорожном переезде на пересечении улиц Павловского и Кирова.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, начало работ запланировали на сегодня, 10 августа, в 22:00, продолжатся они до шести часов утра 11 августа.

Жителям Города юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к временным неудобствам. Напомним, ремонтные работы проводят с целью повысить безопасность движения по железной дороге. Они не являются внеплановыми и проходят согласно графику. К слову, время для проведения ремонта специально выбирают вечернее, чтобы доставить горожанам как можно меньше дискомфорта.