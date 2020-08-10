Проблемный сосед затопил и обокрал квартиру в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблемный сосед затопил и обокрал квартиру в Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, в полицию обратилась хозяйка затопленной квартиры. Она рассказала, что сосед пришел оценить последствия потопа, а после его ухода потерпевшая обнаружила пропажу золотого кольца и часов. Ущерб она оценила в 36 тысяч рублей.

- После предварительного расследования полицейские задержали безработного 25-летнего соседа потерпевшей. Выяснилось, что вещи на комоде он заприметил, когда оказался в помещении. Когда хозяйка вышла в другую комнату, он забрал кольцо и часы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенные вещи нашли у подозреваемого по месту жительства. В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием в его случае может быть лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств с подозреваемого взяли подписку о невыезде.