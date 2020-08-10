В старом жилом доме в Хабаровске обвалился потолок Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В старом жилом доме в Хабаровске обвалился потолок. По данному факту в прокуратуре уже проводят проверку. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшее воскресенье, 9 августа 2020 года, в подъезде жилого дома по адресу: переулок Кадровый, 3.

- Во время проверки правоохранители дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и организации, обслуживающей дом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, это не первый инцидент с обрушением ветхих домов. Обрушения уже были в доме на улице Зеленая и в доме №147 на проспекте 60-летия Октября, где обвалились печки. В феврале прошлого года прямо напротив мэрии сгорел барак. На глазах жильцов рухнул дом на улице Зои Космодемьянской, и в одночасье люди остались без жилья. В переулке Ивановском в бараке обвалился потолок.