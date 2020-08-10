В Биробиджане построят физкультурный комплекс открытого типа Фото: администрация Биробиджана

В областной столице построят физкультурно -оздоровительный комплекс открытого типа. Этот объект разместится рядом со школой №5. На территории комплекса собираются обустроить спортплощадку с беговой дорожкой и установить тренажеры. Заниматься здесь смогут как взрослые, так и дети.

- На сегодняшний день подрядчик уже занимается подсыпкой и выравниванием площадки будущего ФОКОТа, - рассказали в пресс- службе городской администрации. - Когда подготовят основание строящегося комплекса, начнут работу по установке спортивного оборудования.

Известно, что аукцион на поставку и шефмонтаж спортивного инвентаря выиграли две организации: одна из Москвы, другая из Хабаровска. Сдать объект планируют к концу 2020 года. Отметим также, что местные власти намереваются построить аналогичные комплексы на территориях лицея №23 и школы №7.