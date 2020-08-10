Пьяный водитель приехал к правоохранителям в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный водитель приехал к правоохранителям в Еврейской автономии. По предварительной информации, нарушение выявили в Облучье. Внимание росгвардейцев привлекла машина, которая двигалась с нарушением правил. Стражи порядка решили ее остановить, что и сделали.

- При общении с 38-летнним гражданином сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя, у мужчины была невнятная речь. Росгвардейцы вызвали на место инспекторов ДПС для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Еврейской автономной области.

Жителей области призывают быть бдительными и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Помните, такие поездки могут закончиться трагически. Пожалуйста, берегите себя, уважайте других участников дорожного движения, соблюдайте правила, выполняйте требования сигналов светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки.