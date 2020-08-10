В Хабаровске за получение взятки осудят работника железной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске за получение взятки осудят работника железной дороги. По версии следствия, бывший маневровый диспетчер станции «Хабаровск-2» получил больше 150 тысяч рублей за определенные услуги. Так, фигурант в период с ноября 2016 года по январь 2019 года получал деньги от представителей транспортных компаний. Взамен он должен был вовремя убирать и подавать вагоны на пути необщего пользования для погрузки и выгрузки товаров.

- Мужчину обвиняют по уголовной статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере». На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в Железнодорожном районном суде Хабаровска, где их рассмотрят по существу, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось о другом разбирательстве. В период с февраля по август 2018 года фигурант в интересах коммерческой фирмы передал бывшему заместителю начальника железнодорожной станции «Хабаровск-II» сумму в 130 тысяч рублей в виде взятки за определенные услуги.