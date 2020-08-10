В ЕАО подвели итоги весенней призывной кампании Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии подвели итоги весенней призывной кампании. Ситуацию обсудили во время рабочей встречи временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и исполняющий обязанности военного комиссара области Андрей Болдырев.

- Призыв в регионе прошел организованно и в установленный срок. Задание штаба Восточного военного округа выполнили в полном объеме. С ним справились даже в условиях сложной обстановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Основной задачей было не допустить к отправке в части призывников c COVID-19. Для этого организовали двукратное тестирование призывников. Благодаря этому и выполнили обозначенное задание. Участники рабочей встречи также обсудили другие особенности очередной призывной кампании.