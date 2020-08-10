В Хабаровском крае проходит онлайн Международный фестиваль корейской культуры ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит Международный фестиваль корейской культуры. По сложившейся в последнее время традиции, событие организуют в режиме онлайн. Мероприятие приурочили к 75-ой годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова советскими войсками.

- Фестиваль будет идти до 16 августа. К слову, в регионе его организуют уже 16-ый раз. Зрители фестиваля смогут побольше узнать о корейской культуре, проникнуться ею. Также подобное событие - это напоминание об истории переселения корейцев на Дальний Восток, вкладе 88-й интернациональной отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта в Победу во Второй мировой войне, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

О том, где проходят трансляции и с какой периодичностью, читайте на сайте управления.