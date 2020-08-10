Уровень реки Бира в Биробиджане постепенно снижается Фото: администрация Биробиджана

Уровень реки Бира в Биробиджане постепенно снижается. По данным на 10 августа 2020 года, вода опустилась на 17 сантиметров и достигла отметки в 327, что выше поймы на семь сантиметров. Уровень воды в реке Икура составляет 210 сантиметров, за три дня вода здесь упала на 61 сантиметр.

- В городе установили четыре насоса повышенной мощности, с помощью которых откачивают воду с подтопленных территорий поселков Грузовое, Партизанский-2 и с улицы Текстильная, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Напомним, в поселках Грузовое, Биробиджан-2 и Заречье укладывали трубы, очистили каналы системы водоотведения, углубили водопропускной канал вдоль железнодорожного полотна в районе нового моста. Кроме того, открыли шандоры на поселках Партизанский 1 и 2. За гидрологической обстановкой следят круглосуточно.

На сегодняшний день из-за размытого грунта закрыт проезд для автобусов на конечную остановку 13-го километра. Общественный транспорт доходит до улицы Попова.