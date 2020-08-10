Обстановка в Хабаровске на 11 августа 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В период с 11 по 16 августа южные и центральные районы края будут во власти непогоды. Ожидаются осадки различной интенсивности. Сегодня, 11 августа, в Хабаровске кратковременный дождь, ночью +17 +19, днем +26 +28, ветер южный 5-10 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +16 +21, днем +25 +30, восточный, юго- восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +11 +20, днем +18 +30, восточный, юго- восточный 5-12 м/с. На севере края дожди, ночью +6 +15, днем +12 +25, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заболеваний коронавирусом составляет 8556. Из них вылечившихся 6001, скончавшихся 73.