Распространение коронавируса в Хабаровске связывают с митингами Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске обсудили ситуацию с коронавирусом. По предварительным данным, на прошлой неделе практически ежедневно фиксировали летальные случаи, а коэффициент распространения заболевания вырос до 1,88. Между тем в Хабаровском крае коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9.

- По состоянию на 10 августа всего в крае зарегистрировали 8556 случаев коронавирусной инфекции, большинство заболевших, то есть 72,7 процента - это хабаровчане, - прокомментировала Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. - Увеличение коэффициента распространения коронавируса в краевом центре связывают с участием людей в массовых мероприятиях.

Со своей стороны мэр Хабаровска призвал не ослаблять работу по профилактике коронавирусной инфекции. Он напомнил, что надо контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте, противоэпидемиологические меры в заведениях общепита и в детских лагерях.