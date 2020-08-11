У комсомольчанина из квартиры украли крестик с цепочкой Фото: Олег ЗОЛОТО

У комсомольчанина из квартиры украли крестик с цепочкой. По предварительной информации, злоумышленник влез в помещение через окно, отогнув решетку. О пропаже сообщил сам хозяин жилья, который обнаружил пропажу, когда вернулся домой с работы. Ущерб потерпевший оценил в 28 тысяч рублей.

- Во время проверки инцидента правоохранители установили, что к краже может быть причастен безработный сын заявителя. Родственника задержали. К слову, ранее он уже был судим за имущественные виды преступлений. Парень признался в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант рассказал, что пришел к отцу, но дверь ему никто не открыл. Тогда он поднялся на крышу дома, газовым ключом погнул балконную решетку и проник в квартиру. Когда обнаружил ювелирные изделия, забрал их и через балконную решетку покинул жилье. В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».