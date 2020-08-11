В Биробиджане не успели спасти от пожара сарай Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане не успели спасти от пожара сарай. По предварительной информации, происшествие случилось в ночь на 11 августа на улице Биршоссе 10 км. Владелец дома, расположенного рядом, проснулся от запаха гари. Он увидел горящую стену в районе печи, выскочил на улицу и вызвал пожарных.

- Огнеборцы прибыли на место происшествия. Они увидели деревянный летний дом, обшитый железом. Оно обогревался печным отоплением. К моменту прибытия помощи, постройка была полностью охвачена пламенем. Спасти ее не смогли, слишком поздно мужчина позвонил пожарным, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Деревянная постройка сгорела полностью. По предварительной информации, никто из людей во время происшествия нет.

Жителям области напоминают, в экстренных ситуациях надо звонить по номеру «112» или «101».