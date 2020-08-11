В Хабаровском крае создадут «Каменное озеро» ФОТО: региональное министерство ЖКХ

В Хабаровском крае создадут «Каменное озеро». Оно будет находиться в городском сквере Николаевска-на-Амуре. Работу выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- На сегодняшний день в сквере отремонтировали пешеходные зоны, прогулочную аллею и благоустроили территорию у арт-объекта «Амур». В западной части сквера рабочие трудятся над созданием «Каменного озера», - рассказали в администрации Николаевского района.

В центральной части сквера создали красивую зону отдыха, в другой зоне - многофункциональную детскую площадку с мягким покрытием, несколькими качелями и разнообразными горками. На «Каменном озере» укладывают камни, под которыми уложен геотекстиль. Этот материал пропускает воду и не дает ей застаиваться, а также препятствует росту травы. Отметим также, что местные жители сами выбрали, какую территорию благоустраивать в первую очередь, путем голосования.