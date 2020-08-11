Пострадавшим от града в ЕАО выплатят деньги из фонда непредвиденных расходов Фото: Мария ЛЕНЦ

Пострадавшим от града в ЕАО выплатят деньги из фонда непредвиденных расходов. По пять тысяч рублей получат жители Смидовичского и Облученского районов. Напомним, аномальный град прошел в области в половине июня. Осадками побило крыши домов, окна, посадки на огородах в поселках Николаевка, Теплоозерск, Пашково и Биракан.

- Деньги выплатят за имущество, поврежденное градом. Всего на эти цели из фонда непредвиденных расходов правительства ЕАО выделили в общем больше пяти миллионов рублей. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним также, что главы Смидовичского и Облученского районов обратились в правительство области с просьбой выделить 2,38 миллиона рублей и 2,94 миллиона рублей соответственно. Всем, кто имеет право на компенсацию, деньги выплатят в течение августа.