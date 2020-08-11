Крупные торговые центры заработают в Хабаровском крае Фото: Евгения МОЛОТОВА

Крупные торговые центры заработают в Хабаровском крае. Постановление, разрешающее возобновить деятельность, уже готовят. Согласно этому документу также откроют для посещения стадионы при определенном уровне загрузки.

- Открытие торговых центров – это важный шаг. Руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Прежде чем открыть торговые центры разработают требования для них с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес сообщества. Аналогичный порядок действий был и при открытии точек общепита. Если все будет в порядке, то торговые центры откроются уже к пятнице, 14 августа.

Напомним, кафе и рестораны в регионе могут возобновить работу с 9 августа. Уведомления о возобновлении деятельности подали 518 предприятий, получили акты готовности и открылись 424 заведения, остальные устраняют выявленные нарушения.