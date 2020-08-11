О последствиях плохой погоды предупредили жителей Хабаровского края Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О последствиях плохой погоды предупредили жителей Хабаровского края. По прогнозам синоптиков, 16 августа ожидаются осадки различной интенсивности с возможным достижением критериев неблагоприятных явлений.

- Из-за обильных осадков возможны кратковременные подтопления придворовых территорий. Также есть вероятность, что из-за дождей поднимутся уровни воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, может произойти размытие грунтовых покрытий на местных дорогах. Возможны сбои в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванные осадками и порывистым ветром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что главам муниципальных образований уже направили рекомендации по принятию мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Также контролируют ситуацию на реках региона, особенно малых.