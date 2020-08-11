Власти Хабаровского края готовы потратить 25 миллионов рублей на гранты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Хабаровского края готовы потратить 25 миллионов рублей на гранты. Деньги распределят в рамках конкурса социально значимых проектов среди молодых активистов, детских и молодежных объединений, муниципальных образований.

- К рассмотрению принимают проекты, направленные на развитие добровольчества, популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, на поддержку талантливой молодежи и ряда других. Выбирать лучшие инициативы будут на электронной платформе «Портал цифровых решений для некоммерческого сектора», - отметили в главном управлении внутренней политики края.

Сначала пройдет отбор среди общественных объединений и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Наградой победителей станут гранты в размере до одного миллиона рублей и до 300 тысяч рублей соответственно. Потом будут выбирать проекты среди муниципалитетов. Между лучшими инициативами распределят 14 миллионов рублей. По вопросам участия нужно обращаться по телефону 8 (4212) 30-09-49 и 30-42-62.