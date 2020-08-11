В Хабаровском крае проверят, все ли подростки получают образование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае проверят, все ли подростки получают образование. Работу проведут в рамках акции «Гарантия права на общее образование - каждому подростку».

- Акция стартует 15 августа и продлится до 15 октября. Она охватит все муниципальные образования края и школы, подведомственные минобрнауки края. Перед началом нового учебного года образовательные учреждения обновят списки детей, проживающих на закрепленных территориях. В частности внимание уделят детям из социально незащищенных семей и учащимся, ранее пропускавшим занятия без уважительных причин, - рассказали в региональном минобре.

Отметим также, что в регионе проработают вопросы обеспечения явки учащихся на занятия ежедневно в первую неделю сентября. Вплоть до 15 октября будут проверять еженедельно. Если дети с 1 сентября не приступят к учебе, то специалисты выяснят причины отсутствия ребенка и примут меры для его возвращения в школу.