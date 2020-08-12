Обстановка в Хабаровском крае 12 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

В период с 12 по 16 августа в южных и центральных районах края сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности. Сегодня, 12 августа, в Хабаровске дождь, временами сильный, ночью +18 +20, днем +22 +24, ветер южный, юго-западный 4-11 м/с. На юге края дожди, местами сильные, ночью +16 +21, днем +23 +28, ветер юго-западный с переходом на восточный, юго- восточный 6-11 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, ночью +11 +21, днем +19 +30, ветер юго-западный с переходом на восточный, юго- восточный 6-11 м/с. На севере края местами дожди, ночью +6 +15, днем +13 +27, ветер юго-западный с переходом на восточный, юго- восточный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 7 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 8634.

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