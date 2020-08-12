Нового прокурора Индустриального района представили в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нового прокурора Индустриального района представили в Хабаровске. Должность принял Иван Анатольевич Черепанов, советник юстиции. Приказ о его назначении генеральный прокурор Российской Федерации подписал 6 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Для справки: Иван Анатольевич Черепанов проходил службу в должности начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края. С 11 августа 2020 года приступил к исполнению обязанностей прокурора района.

Напомним, ранее сообщалось о назначении нового заместителя прокурора края. Должность принял старший советник юстиции Александр Васильевич Щербаков. С ноября 2006 года он занимал должность первого заместителя прокурора Амурской области. О его назначении стало известно 27 июля 2020 года.