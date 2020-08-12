В реку Хабаровского края выпустили молодь осетровых рыб ФОТО: Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

В Хабаровском крае в Амур выпустили 100 тысяч 201 штуку молоди амурского осетра. Мероприятие по выпуску рыб прошло 4 августа 2020 года на Анюйском рыбоводном заводе. Работу выполнили в рамках государственного задания. Это был завершающий выпуск молоди осетровых видов рыб в 2020 году.

- Отметим, что задачу по выращиванию и выпуску молоди осетровых видов рыб в 2020 году выполнили на 157 процентов - при установленном показателе по выпуску молоди в объеме чуть более 1,2 миллиона особей. По факту же удалось вырастить и выпустить в Амур 1 882 206 штук молоди осетра и калуги, - рассказали в Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

К слову, в этом году 2308 особей осетра амурского выпустили в рамках экологической акции, а 4 августа 77080 штук молоди осетра амурского - в рамках выполнения компенсационных мероприятий. В конце августа планируют аналогичный «компенсационный» выпуск молоди амурского осетра в количестве 29 987 особей.