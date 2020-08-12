Обстановка в Хабаровске 12 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 12 августа 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключения горячей и холодной воды. В городе не работают 100 лифтов. За минувшие сутки в городе с улиц вывезли 120,8 кубометра мусора, произошло 39 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 660 раз.

- Сегодня планируют ремонтные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 на улице Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на переулке Трубный, проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов просят продумывать маршруты с учетом этой информации, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом на утро 12 августа составило 8634 случая заболевания. Из них 6269 человек - это жители Хабаровска (за последние сутки +50 человек).