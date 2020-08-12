Иномарка врезалась в автобус на улице Суворова в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Иномарка врезалась в автобус на улице Суворова в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера вечером, 11 августа. Автомобиль Toyota Townace Noah двигался по улице Суворова, водитель хотел повернуть на улицу Малиновского. Он ехал на зеленый свет, но вопреки правилам дорожного движения не уступил дорогу автобусу, который двигался навстречу прямо по Суворова. Случилось столкновение.

- Известно о двух пострадавших - водитель иномарки и пассажир-женщина автобуса. У первого диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану на виске и переломы ребер. У второй пострадавшей ушиб грудной клетки, - рассказал информированный источник.

Известно, что у водителя иномарки стаж вождения с 1970 года, у водителя автобуса - с 2019 года. Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными во время управления автомобилем.