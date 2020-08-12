Аэропорт в Хабаровске «заминировали» неизвестные ФОТО: аэропорт «Хабаровск»

Аэропорт в Хабаровске «заминировали» неизвестные. О происшествии стало известно сегодня, 12 августа, в 10 часов утра. По предварительным данным, информация о минировании пришла на электронную почту.

- Да, утром было сообщение о минировании. Провели оперативные мероприятия, угроза не подтвердилась, - прокомментировала Анастасия Хаустова, пресс-секретарь аэропорта «Хабаровск».

Отметим также, что в результате этого инцидента пришлось отменить пять рейсов. Самолеты должны были вылететь в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и в Москву. На данный момент воздушные судна уже вылетели в заданных направлениях.

Напомним, лжеминирования начались в конце 2019 года. Неизвестные вынуждали экстренно эвакуировать посетителей торговых центров, детских садов, школ, государственных учреждений и прочих объектов. В итоге угрозы взрыва не подтверждались.