В Хабаровске 13 и 14 августа изменят маршрут трамваев №1 Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске 13 и 14 августа 2020 года изменят маршрут трамваев №1. Временные неудобства связаны с проведением работ на путях. О предстоящих корректировках сообщили в городском управлении транспорта.

Так, в четверг, 13 августа, и в пятницу, 14 августа, рабочие будут устанавливать опоры и проводить монтаж контактной сети. Напомним, работу выполнят специалисты МУП «ГЭТ» в период с 11:00 до 15:00. В этот отрезок времени трамвай «единичка» будет следовать по маршруту «Железнодорожный вокзал - Депо №1».

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, учитывайте данную информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, ранее маршрут трамвая №1 также корректировали в связи с проведением работ по установке опор и монтажу контактной сети.