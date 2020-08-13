На передачу посылок экс-губернатору Хабаровского края ввели ограничения Фото: Олег ЗОЛОТО

На передачу посылок экс-губернатору Хабаровского края ввели ограничения. Эту информацию подтвердила и семья Сергея Фургала. На такой шаг в СИЗО пошли по просьбе самого бывшего главы региона. Причина решения проста – продуктов присылают слишком много. Они портятся, вещей первой необходимости, нужных в данный момент - достаточно.

- Излишки, к сожалению, нельзя передавать другим, заключенным в Лефортово. Однако ограничения не коснулись нескольких близких Сергея Ивановича, которых он сам определил. Это родные, которые живут в Москве. От них передачи разрешены, - рассказала в своем аккаунте Надежда Томченко, бывший пресс-секретарь Сергея Фургала.

Отметим также, что Сергей поблагодарил всех за посылки через адвоката. Он просит повременить с отправками продуктов и вещей.

Ранее сообщалось о новостях, которые озвучила сестра Сергея Фургала Галина Ивановна. Она поблагодарила всех, кто оказал денежную помощь для оплаты услуг адвоката.