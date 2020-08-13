Заведующего госзакупками наказали за недочеты в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующего сектором госзакупок наказали за недочеты в Хабаровске. Нарушения законодательства выявили в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края», чтобы обеспечить работу пункта изоляции на базе физкультурно-тренировочного комплекса «Юность», заключил договор на оказание услуг по организации питания для прибывающих в Хабаровск иностранных граждан.

- При этом требования федерального законодательства были не соблюдены, а именно срок размещения договора в реестре контрактов нарушен на 20 дней. По итогам проверки директору учреждения внесли представление, а после провели семинар по изучению требований федерального законодательства, - рассказали в краевой прокуратуре.

К ответственности привлекли заведующего сектором государственных закупок Центра. В качестве наказания выписали штраф в сумме две тысячи рублей.