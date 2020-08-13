В Хабаровске и Комсомольске заработают круглогодичные ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заработают круглогодичные ярмарки. Краевая столица вошла в список городов-участников амбициозного проекта. В перечень также включили дальневосточные города Благовещенск, Биробиджан, Чита, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Улан-Удэ, Якутск, Южно-Сахалинск и Анадырь.

- Инвестиции в проект составят не менее 4,5 миллиардов рублей. В целом эта инициатива охватит 170 городах во всех регионах страны. Соглашение о реализации проекта подписали представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и компании ООО «Русские ярмарки», - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

По задумке авторов идем, в городах появятся ярмарочные комплексы оформленные в едином стиле. Ожидается, что это будут не только торговые места, многофункциональные площадки, но и места для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий.