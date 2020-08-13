В Биробиджане уровень реки Бира немного увеличился Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане уровень реки Бира немного увеличился. Специалисты зафиксировали подъем воды на четыре сантиметра. Уровень воды в реке Икура наоборот упал на девять сантиметров. Гидрологическая обстановка на территории города по-прежнему остается напряженной.

- В областной столице работают насосные станции в районе поселка Грузовое. Закрыты все шандоры за исключением поселка Партизанский-2 и ключа Безымянный, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Одновременно с этим в микрорайоне «Осенний» ликвидируют последствия разгула стихии. Работу выполняют аварийные бригады управляющей компании и спасатели. Напомним, областной центр оказался во власти непогоды 11 августа, тогда было повреждено семь кровель. К слову, 14-15 августа на территории города прогнозируют сильные дожди.

Местным жителям напоминают, что в экстренных ситуациях надо звонить по номеру «101» или «112». Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85.