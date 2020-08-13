У полпреда по ДФО Юрия Трутнева положительный тест на коронавирус ФОТО: Минвостокразвития

У полпреда по ДФО Юрия Трутнева положительный тест на коронавирус. Обследование он проходил накануне рабочей поездки на Дальний Восток. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Тимур Чернышов.

- Так как результат первого теста положительный, Юрию Петровичу предписано соблюдать режим самоизоляции. Это необходимая мера, прописанная в требованиях Роспотребнадзора. Если диагноз подтвердится, то работать Юрий Трутнев будет в дистанционном режиме, — сказал Тимур Чернышов.

Пресс-секретарь полпреда по ДФО также отметил, что по итогам анализов решат, в каком формате он будет участвовать в мероприятиях на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее сообщалось и заражении коронавирусом Сергея Кравчука, мэра Хабаровска. Градоначальник сам сообщил о результатах обследования через свой аккаунт в Instagram. После курса лечения мэр краевой столицы вернулся к своим обязанностям.