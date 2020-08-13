Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк снизит ставки по выдаваемым в рамках акции кредитам через шесть месяцев на 1,5 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка после снижения составит 10,4 процента.

Акция распространяется на кредитные продукты «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство». Она продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.

Как сообщил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, в настоящий момент сезон отпусков сменяется фазой деловой активности, это традиционно влечет повышение спроса на кредитование. Именно поэтому сейчас мы хотим предложить нашим клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество со Сбербанком, еще более выгодные условия.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет в размере от 30 тысяч до пяти миллионов рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн, а ее рассмотрение займет всего несколько минут.

Подробные условия акции — на сайте банка.