Из Биробиджана в Хабаровск экстренно эвакуировали двухлетнего ребенка Фото: Правительство Хабаровского края

Из Биробиджана в Хабаровск экстренно эвакуировали двухлетнего ребенка. Рейс выполнили вчера, 12 августа 2020 года после запроса территориального центра медицины катастроф. Срочно перевезти несовершеннолетнюю в краевой центр нужно было по медицинским показателям.

- В рейс отправился вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Воздушное судно вылетело в столицу области около пяти часов вечера. В пункте назначения на борт приняли маленького пациента, а потом воздушное судно отправилось в Хабаровск, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В полете ребенка сопровождали квалифицированные медицинские работники, которые следили за его состоянием. Общее полётное время составило почти два с половиной часа. За время полета состояние ребенка не ухудшилось. На аэродроме в Хабаровске пассажиров уже ждала бригада скорой помощи, которая доставила их в одно из лечебных учреждений краевого центра.