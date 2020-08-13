Хабаровскую школу в «Волочаевском городке» сделали на 70 процентов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровскую школу в «Волочаевском городке» сделали на 70 процентов. Сейчас рабочие трудятся над отделкой помещений. В классы уже завозят мебель, в тех корпусах, где это уже возможно, устанавливают учебное оборудование.

- Подрядчику поручили ускорить работы по благоустройству территории. Учитывают также дожди, которые может преподнести погода. До конца августа территория должна быть приведена в порядок, - рассказали в городской администрации.

Напомним, новая школа будет состоять из пяти корпусов. В одном из них будет начальная школа, в другом обустроят помещения для занятий среднего звена, в третьем - общие помещения и классы, в четвертом - два спортзала и кабинеты труда, в пятом - столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. Кроме того, на территории общеобразовательного учреждения обустроят уникальный стадион, установленный на сваях, баскетбольную площадку и теннисные корты.