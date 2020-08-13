Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 августа 2020 года: лечатся 134 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на излечении находятся 251 человек. Из них у 134 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. За последние сутки выписали 13 человек, госпитализировали троих. Такие данные предоставили в городской администрации по состоянию на 13 августа 2020 года.

В реанимационном отделении находится 14 пациентов. У шести человек только подозревают covid-19. Также лечение получают 111 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 16 человек.

Также амбулаторно лечатся 98 пациентов с covid-19, из них 10 - это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей города юности убедительно просят соблюдать профилактические меры. Пожалуйста, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, тщательно мойте руки, проветривайте помещения и регулярно делайте влажную уборку.