Нервное поведение выдало хранителя наркотиков в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

В Еврейской автономии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Началось все с того, что они решили проверить подозрительного человека. Он вышел из автобуса на улице Советская и при виде правоохранителей начал заметно нервничать.

- У 39-летнего жителя села Валдгейм сначала спросили, есть ли при нем запрещенные к обороту вещества. Мужчина ответил отрицательно. Тогда подозреваемому предложили выложить содержимое карманов на капот служебного автомобиля, что последний и сделал, - рассказали в Росгварии по Еврейской автономной области.

В конце подозреваемый вытащил из заднего кармана бумажный сверток и бросил на асфальт. После этого на место вызвали следственно-оперативную группу. Вещество передали на экспертизу, которая показала, что содержимое пакетика – это наркотическое вещество. Его общий вес составил 0,68 грамм.