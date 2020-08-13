В Хабаровском крае реконструировали почти 50 парков и площадей Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае реконструировали почти 50 парков и площадей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день Работы закончились уже в 31 муниципалитете края. Привели в порядок общественные территории в селе Некрасовка, поселках Горин и Молодежный. Скверы сдали в селах Пивань, Селихино, Полетное, Бичевая, Князе-Волконское, Ракитное, в поселке Ягодный.

- Кроме того, у жителей села Могилевка теперь есть место для проведения культурно-массовых мероприятий, в Сите сделали концертную площадка, а в Бриакане – спортплощадку. В рамках нацпроекта также отремонтировали не менее 10 пешеходных зон, прогулочные аллеи и детские площадки, - сообщила Анжелика Миронова, исполняющий обязанности министра ЖКХ края.

В планах властей привести в порядок еще 69 общественных территорий. В этом году планируют завершить работы по обновлению 118 общественных пространств. На работы выделили 362,6 миллиона рублей.