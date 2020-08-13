В Биробиджане 14-15 августа ожидаются ливни Фото: Евгения ГУСЕВА

В Биробиджане 14-15 августа ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы. Такой прогноз дали синоптики. Со слов специалистов, усиление ветра при грозе в порывах будет достигать до 22 м/с.

- Из-за погодных условий гидрологическая обстановка в областном центре может ухудшиться, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Обильные осадки могут привести к кратковременному подтоплению низкопойменных мест.

За гидрологической обстановкой следят специалисты мэрии областной столицы. Ожидается, что уровень грунтовых вод так же может подняться. Особое внимание уделяют поселкам, подверженным подтоплениям. В случае необходимости собираются снова подключить насосные станции для откачки дождевой воды и открыть шандоры.

Местным жителям напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефону «112», «01» или по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85.